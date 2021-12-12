 

Луноход обнаружил странную хижину на обратной стороне Луны и направился ближе

12.12.2021, 12:22, Разное
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Луноход под названием «Юйту-2» находился в области Фон Карман (кратер), зафиксировал в кадре странный предмет, который имеет форму квадрата.

Объект расположен на кромке кратер в восьми десятков метрах от оборудования. Аппарат отправился к странному предмету, чтобы понять, что же это такое.

Специалисты космической отрасли внимательно рассмотрели находку и поняли, что он чем-то напоминает хижину.

Предмет очень заинтересовал их, поэтому было принято решение перепрограммировать «Юйту-2».

Оборудованию задано направление к объекту, оно должно изучить и понять, что же это такое. Чтобы решить поставленную задачу аппарату потребуется от 60 до 90 дней.

Ученые сделали предварительные выводы о находке – они считают, что на фото изображен валун, который был отколот от планеты Луна метеоритом.

Аналогичные по внешнему виду осколки уже находила другая станция. Но лишь подробный анализ камня сможет дать подробную информацию о типе находки.



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