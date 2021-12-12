“Я очень сильно возбудился”, “Какая тигрица”, “Клеопатра”. Лорак с новой прической засветила грудь в декольте

Образ певицы дополнила бежевая шуба из искусственных перьев.

В подписи к фото Лорак поблагодарила авторов и слушателей ее композиции “Наполовину”, за которую она получила статуэтку “Золотой граммофон”.

Публикация певицы собрала больше 80 тыс. лайков.

“Боже, какая тигрица”, – написала queenkarolina_.

“Ceксуальное платье! Я очень сильно возбудился, когда смотрел выступление”, – отреагировал egor8774.

“Клеопатра”, – прокомментировала my_svetlaya_life.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак 15 августа 2009 года вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а в январе 2019 года развелась с ним. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Сейчас бывший муж певицы состоит в отношениях с киевским визажистом Лилией Реус – осенью он сделал ей предложение. Ани Лорак свою личную жизнь не афиширует.

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