 

“Какими взрослыми выглядят их дети”. Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили праздничную открытку к Рождеству

12.12.2021, 12:08, Новости дня
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Снимок был сделан на фоне песчаных скал в Иордании в начале 2021 года.

“Рады поделиться новым изображением семьи, которое было сделано для рождественской открытки этого года”, – говорится в подписи к фото, которое собрало больше 1, 8 млн лайков.

“Это так мило. Посмотрите, какими взрослыми выглядят дети!” – отреагировал пользователь the_mountbatten_windsors.

“Ой, это самая милая картинка из всех, что я видел”, – написал cambridgesvideos.

“Я таю! Такая красивая семья”, – написала alessandradeosmatribute.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.

Герцог и герцогиня воспитываю троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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