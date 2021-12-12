 

Радуцкий рассказал, когда в Украине можно будет получить бустерную дозу вакцины от коронавируса

12.12.2021, 12:08, Новости дня
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По его словам, Минздрав заключил контракты на поставки бустерных доз вакцины на 2022 и 2023 годы. 

“Уже по 25 млн доз у нас законтрактовано. Это контракты как раз под бустерные дозы. У нас Минздрав рассматривает вопросы бустерной дозы где-то с середины января”, – сообщил Радуцкий. 

Он допустил, что вакцинироваться от коронавируса, как от гриппа, будет необходимо каждый год. 

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что бустерную вакцинацию запустят в Украине тогда, когда как минимум 60% украинцев будут привиты первой дозой или 50% – двумя дозами. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

По состоянию на 12 декабря в Украине первую дозу вакцины получили 14,1 млн человек, 12,4 из них привились двумя дозами и завершили иммунизацию.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

11 октября консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала вводить третью дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.

25 октября Кузин сообщал, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики уже сформировала рекомендации по введению дополнительной дозы вакцины от коронавируса людям, у которых первые две дозы не смогли вызвать полноценный иммунный ответ. В то же время, по его словам, рекомендации о массовом введении бустерной дозы вакцины пока не приняты.

5 ноября Ляшко заявлял, что вопрос о бустерной дозе вакцины от коронавируса или ревакцинации двумя дозами в Украине будут рассматривать после того, как будет вакцинирована половина населения.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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