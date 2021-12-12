 

Путин поздравил путешественника Конюхова с юбилеем

12.12.2021, 12:04, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с 70-летним юбилеем, отметив, что его экспедиции поражают масштабом и имеют большое значение для воспитания молодежи, сообщили в пресс-службе Кремля.

«И в нашей стране, и далеко за ее пределами вас знают как яркого, неординарного, сильного духом человека, отважного и неутомимого путешественника. Ваши уникальные экспедиции и походы достойно продолжают замечательные традиции русских исследователей и первооткрывателей, поражают масштабностью и смелостью замысла и, конечно, имеют большое значение для воспитания молодежи», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

В завершение поздравления Путин пожелал Конюхову здоровья, бодрости духа и успехов во всех начинаниях.

В июле путешественник Федор Конюхов заявил, что намерен две недели провести в полном одиночестве и абсолютной тишине на Северном полюсе.



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