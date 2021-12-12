 

В Болгарии сформирована правительственная коалиция

12.12.2021, 12:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидеры четырех болгарских партий сформировали правительственную коалицию в Болгарии, приоритетами политики которой станут реформа судебной системы, борьба с коррупцией, решение проблемы растущих цен на электроэнергию.

Назначенный премьер-министром сопредседатель антикоррупционной партии «Продолжаем перемены» Кирилл Петков передал президенту Румену Радеву правительственный проект четырехпартийной коалиции, передает Deutsche Welle.

Ожидается, что голосование парламента за утверждение нового правительства состоится в понедельник, 13 декабря.

«Нулевая терпимость к коррупции будет девизом нашей коалиции», – сообщил назначенный премьер-министром Петков. 

Его партия победила на выборах 14 ноября, набрав 25,67% голосов. Однако управлять страной она может только вместе с партнерами по правительственной коалиции. Договоренности о ее формировании удалось достичь с Болгарской социалистической партией (бывшая Болгарская коммунистическая партия), популистской партией «Есть такой народ», возглавляемой музыкантом и телеведущим Слави Трифоновым, и либеральным альянсом «Демократическая Болгария».

По словам Петкова, новое правительство будет управлять страной в течение четырех лет. Приоритеты его политики – реформа судебной системы, борьба с коррупцией, решение проблемы растущих цен на электроэнергию и выход из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

В ноябре действующий президент Болгарии Румен Радев победил во втором туре выборов главы государства, набрав 66,72% голосов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Болгария потеплеет к России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами

26.04 / Гозман объяснил, какие условия могут привести к свержению Путина

08.10 / Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму

17.10 / Париж заявил, что подозреваемый в убийстве учителя родился в Москве

30.05 / Украина платит за российскую электроэнергию деньги, которые идут на танки, воюющие против Украины – Яценюк

16.10 / Принятие поправок в Конституцию приведет к изменению более 150 законов

25.12 / Эпидемия COVID-19 в Украине. За сутки инфицированных выявили меньше, чем накануне

07.01 / Во время штурма Капитолия митингующие кричали на русском «Смелее, смелее»

19.09 / В мире: Байден научит Францию смирению перед американской ложью

25.04 / Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО – украинская сторона СЦКК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика