Самым мощным мобильным устройством Apple стал iPad Pro

Согласно тестированиям бенчмарка AnTuTu, iPad Pro возглавил рейтинг по мощности среди мобильных гаджетов Apple. Устройство оценили в 1,2 млн очков.

В ноябре этого года бенчмарк AnTuTu протестировал гаджеты бренда Apple и составил топ самых мощных устройств компании. Первое место в рейтинге занял iPad Pro. Он имеет экран 12,9 дюймов и процессор М1. Планшет со встроенной памятью в 256 Гб и оперативной в 8 Гб набрал наибольшее количество баллов, работоспособность iPad Pro оценили в 1,2 млн очков.

Среди смартфонов купертинской компании мощнейшим оказался iPhone 13 Pro Max. У этого актуального флагманского девайса «сердце» – процессор A15 Bionic. Гаджет максимально имеет 1 Тб встроенной памяти с 6 Гб оперативки. Устройство во время тестирования получило 842 тысячи очков, заняв четверную позицию в топе. На пятой и шестой строчке появились смартфоны iPhone 13 Pro и iPhone 13. Об этом пишет NewINFORM.