Нонна Гришаева обижается на обвинения в пластике

Нонна Гришаева рассказала, что обижается на критику в свой адрес из-за пластических операций, которые на самом деле она никогда не делала. Актриса поделилась своими мыслями в программе «Однажды».

Нонна Гришаева отметила 50-летний юбилей. Часто хейтеры обвиняют ее в том, что она легла под нож хирурга, чтобы улучшить свою внешность, хотя это и не соответствует действительности. Слышать об этом Гришаевой обидно, хотя она признается, что подобные слухи говорят о том, что она прекрасно выглядит в своем возрасте и без операций.

Актриса отметила, что не боится быть смешной. Еще в студенческие годы педагоги говорили, что ей удается одновременно быть красивой, смешной и характерной. В шутку актриса призналась, что со временем может перейти на роль характерных старух, что вовсе ее не пугает.

Источник: radiokp.ru