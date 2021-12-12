 

Нонна Гришаева обижается на обвинения в пластике

12.12.2021, 11:52, Разное
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Нонна Гришаева рассказала, что обижается на критику в свой адрес из-за пластических операций, которые на самом деле она никогда не делала. Актриса поделилась своими мыслями в программе «Однажды».
Нонна Гришаева отметила 50-летний юбилей. Часто хейтеры обвиняют ее в том, что она легла под нож хирурга, чтобы улучшить свою внешность, хотя это и не соответствует действительности. Слышать об этом Гришаевой обидно, хотя она признается, что подобные слухи говорят о том, что она прекрасно выглядит в своем возрасте и без операций.

Актриса отметила, что не боится быть смешной. Еще в студенческие годы педагоги говорили, что ей удается одновременно быть красивой, смешной и характерной. В шутку актриса призналась, что со временем может перейти на роль характерных старух, что вовсе ее не пугает.

Источник: radiokp.ru



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