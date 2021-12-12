 

Ксения Бородина показала синяки после «Ледникового периода»

12.12.2021, 11:52, Разное
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Ксения Бородина показала фанатам синяки, полученные после репетиций и выступлений на «Ледниковом периоде». Телеведущая опубликовала соответствующее видео в Instagram-Stories.
Ксения Бородина запечатлела себя в черном белье, продемонстрировав огромный синяк на локте. Также телеведущая рассказала, что на днях упала с двухметровой высоты во время выполнения поддержки. Она травмировала копчик и крестец, но это не решилась показать на камеру. Свои травмы она назвала «адским адищем», удивившись тому, как такое могло случиться.

Изображение взято с: instagram @borodylia
Стоит отметить, что в новом выпуске «Ледникового периода» Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев предстали в образах Дон Кихота и Дульсинеи Тобосской. Этот номер получил высокие оценки от жюри, похвалила пару и Татьяна Тарасова.

Источник: www.instagram.com



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