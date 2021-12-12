 

Парламент Республики Сербской проголосовал за начало выхода из государственных институтов Боснии и Герцеговины

12.12.2021, 11:24, Новости дня
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Это решение пока не является обязательным к выполнению – для этого оно должно быть поддержано верхней палатой регионального парламента. 

Также депутаты проголосовали за декларацию, в которой говорится, что все законы, введенные высоким международным представителем Боснии, “являются неконституционными”, сообщает Radio Slobodna Evropa. 

Представители оппозиции покинули зал до завершения голосования. 

Лидер Республики Сербской и представитель региона в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик неоднократно угрожал выйти из государственных институтов, называя государство “экспериментом международного сообщества” и “невозможной, навязанной страной”, отметила радиостанция Radio Free Europe/Radio Liberty.  

Додика называют “главным действующим лицом” в кризисе в Боснии и Герцеговине, который некоторые члены Европарламента считают худшим со времен войны, отмечает Radio Slobodna Evropa. Из-за этих действий в Европарламенте призывали ввести против Додика санкции. 

Также Додик известен пророссийскими и сепаратистскими высказываниями. В январе 2017 года он объявил, что боснийским сербам следует выйти из состава Боснии и Герцеговины и создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово. По его мнению, у Боснии и Герцеговины как у государства нет перспектив развития.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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