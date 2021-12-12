 

Боевики дважды не пропустили миссию ОБСЕ в Луганской области – отчет

12.12.2021, 11:24, Новости дня
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“Утром 11 декабря в Луганской области вооруженные формирования дважды не пропустили и в одном случае задержали проход наблюдателей в подконтрольные правительству районы. Патрули миссии направлялись из неподконтрольных правительству районов”, – говорится в собщении.

Боевики не пропустили наблюдателей на блокпосте “Золотое”, а также на дороге в 1,5 км от Молодежного. 

“В первом случае члены вооруженных формирований мотивировали это “отсутствием гарантий безопасности”, а во втором – “приказами от своих командиров”, – говорится в отчете.

Также проход другого патруля миссии, который направлялся через блокпост вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской, задержали на примерно 46 минут.

“Члены вооруженных формирований обосновали это “отсутствием предварительного уведомления”. О своем переходе СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19. Миссия вновь констатирует, что такие запреты не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию столкновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения миссии, которое крайне необходимо для ее эффективной работы”, – указано в отчете.

В СММ ОБСЕ напомнили, что мандат миссии распространяется на всю территорию Украины.

“Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам критически важен для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о безопасности ситуации, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или других обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата”, – добавили в миссии.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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