Мнение: О крутом повороте и ДТП с «кровавой барыней» Собчак

Светская львица, теледива, видеоблогер, «оппозиционерка» и автор телеграм-канала «Кровавая барыня» Ксения Собчак попала в ДТП, когда привычно спешила куда-то. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв и увечий. Совершая опасный манёвр, шофёр барыни выскочил на встречную, где лоб в лоб столкнулся с другой иномаркой. Её водитель попал в больницу, а сидевшая на переднем сидении пассажирка скончалась. Сама Ксюша, по её же словам, отделалась лишь сотрясением мозга и продолжила свой путь.

Возбуждено уголовное дело. И вот…

Два месяца спустя оно практически расследовано до самого конца. Следователь следственной части СУ УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю передал обвинительное заключение прокурору для утверждения. Дальше – гуманный суд и суровый, но справедливый приговор единственному обвиняемому, водителю автомобиля Mercedes S600 Олегу Цою, который вёз теледиву.

Да, это именно то самое резонансное ДТП, которое произошло почти ровно два месяца назад, 9 октября 2021 года, около 21:00 на автодороге «Адлер – Альпика Сервис» в Адлерском районе Краснодарского края. Ксения Собчак с командой спешила в аэропорт, стараясь успеть хотя бы к концу регистрации рейса в Москву. По некоторым данным, она в пути всячески подгоняла водителя, ибо «у неё были планы». Хотя сама популярная ведущая уверяет, что участвовала в некоей зум-конференции аккурат с заднего сиденья арендованного «Мерседеса» и за дорогой вообще не следила. Впрочем, записи мероприятия не сохранилось.

Нет, по закону, даже если пассажир угрожает водителю всеми карами земными и небесными за опоздание, тот всё равно отвечает за безопасность и соблюдение ПДД только сам. Вопреки мнению горячих голов интернета, тут нет правовых оснований даже для «соучастия». Так что чисто юридически, Ксения Собчак абсолютно чиста, как хрусталь в доме её родителей.

Но вот что этот «абсолютно чистый» человек сделал после резонансного ДТП. Уже спустя пару дней «травмированная» и «морально разбитая» Ксения Собчак:

– обратилась за услугами к одному из самых известных и дорогостоящих адвокатов России Анатолию Кучерене, к слову, председателю Общественного совета при МВД РФ (после чего стало известно, что защиту Олега Цоя будет вести тоже его адвокатское бюро);

– получила кучу справок в престижной рублёвской больнице, которая принадлежит её близкому другу Марку Курцеру: там, к слову, пять лет она назад родила сына и роды были, естественно, платными;

– выпустила в эфир провокационный фильм о тайных деньгах РПЦ, по некоторым отзывам, вполне тянущий на «оскорбление чувств верующих»;

– попросила перенести следственные действия в Адлере на неделю «по состоянию здоровья»;

– улетела в Париж по делу срочно для интервью с Сергеем Савельевым, который слил ТГ-каналу Gulagu.net обширный архив видео с пытками заключённых в российских колониях;

– но потом вернулась (говорят, после долгой телефонной беседы со своим адвокатом);

– а некоторые люди, якобы из её окружения, стали предлагать немалые #деньги родным погибшей Екатерины Тарасовой, а также близким пострадавшей Оксаны Садовник и водителя «Фольксвагена» Роберта Гедяна.

Опять же, всё это – совершенно ненаказуемо в уголовном порядке. Но, уже не торт © А затем появилась и «вишенка на торте». Ксения Собчак побывала в штаб-квартире Росгвардии, глава которой, Виктор Золотов, ещё в 1990-х охранял её отца, тогдашнего питерского мэра. Впрочем, по официальной информации, она пожаловалась на слежку и ей посоветовали обратиться в МВД.

Да-да, метания «беспредельно чистого» человека…

Как бы то ни было, завершившееся в строго процессуальные сроки следствие пришло к «единственно верному» выводу, что виновник аварии — только Олег Цой. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (до пяти лет лишения свободы). Ранее судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При этом следователь ловко проигнорировал серьёзные противоречия в показаниях Ксении Собчак и её водителя. Очная ставка с последним так и не состоялась, а «свидетельнице» в итоге были заданы ровно те же вопросы, на которые она уже ответила ранее.

Что ж, следователь – лицо процессуально независимое, имеет полное право…

И вот – ситуация. С одной стороны, всё по закону и формально правильно. Буква соблюдена. С другой, почему-то «осадок остался» ©. А ещё осталось дождаться приговора, чтобы развеять или подтвердить сомнения.

Как вы думаете, каким он будет?

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