Власти выделили на строительство газовоза для «Арктик СПГ 2» более 890 млн рублей

Правительство РФ выделило более 890 млн рублей на строительство газовоза для проекта «Арктик СПГ 2», сообщили в пресс-службе кабмина.

«Более 890 млн рублей будет направлено из резервного фонда на завершение второго этапа строительства судна-газовоза для проекта «Арктик СПГ 2». Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что субсидия будет предоставлена в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Вопросы о выделении финансирования были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 8 декабря.

Президент Франции Эммануэль Макрон запретил местным финансовым организациям инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале ради сохранения природы и климата.