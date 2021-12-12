 

Власти выделили на строительство газовоза для «Арктик СПГ 2» более 890 млн рублей

12.12.2021, 11:20, Новости дня
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Правительство РФ выделило более 890 млн рублей на строительство газовоза для проекта «Арктик СПГ 2», сообщили в пресс-службе кабмина.

«Более 890 млн рублей будет направлено из резервного фонда на завершение второго этапа строительства судна-газовоза для проекта «Арктик СПГ 2». Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что субсидия будет предоставлена в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Вопросы о выделении финансирования были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 8 декабря.

Президент Франции Эммануэль Макрон запретил местным финансовым организациям инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале ради сохранения природы и климата.



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