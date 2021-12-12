В Татарстане подростки потушили снегом Вечный огонь

В Набережных Челнах прокуратура проводит проверку инцидента на территории мемориального комплекса «Родина-мать», где подростки погасили Вечный Огонь, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

«Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту инцидента с подростками, которые потушили Вечный Огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать», – отметил он, передает РИА «Новости».

В соцсетях появилось видео, на котором двое подростков забрасывают Вечный Огонь снегом и убегают. По информации местных СМИ, подростки установлены, с ними проведена беседа, на родителей составлены административные протоколы.

По словам Галиева, надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также даст оценку работе органов системы профилактики. Галиев отметил, что в отношении виновных должностных лиц будет поставлен вопрос об ответственности.

В ноябре в Ульяновской области подростки потушили снегом Вечный огонь на Аллее Славы.