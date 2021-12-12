Мнение: Возмездие близко! Алёша скоро выйдет и отомстит!



Здравствуйте, коллеги. На одном из каналов, над накоторым, я работаю, вышел свежий ролик – подписывайтесь, "Спорим, врут?" крайне веселый проект.

И вот вопрос, на который у меня ответ есть – но, почему-то его нет у моих друзей – которые против Путина и якобы за демократию. А что случилось, почему вы бросили Лешика, то, граждане?

Я уже иной раз боюсь это писать, забавным образом близкие мне люди обижаются, что, кстати, их также хорошо, характеризует, но все-таки. А где вы?

Год назад – они боролись, выходили на митинги, когда пандемия была в разгаре. Кто-то ходил издалека, присылая мне видео массовости мероприятия, кто-то попал в автозак. А теперь?

Они ездят по куррортам, это не шутки, открывают подпольные майнинг фермы, устраиваются вполне себе в государственные СМИ (у нас же цензура, ага) и так далее. И никто из них ничего за все это время – не написал у себя в соцсетях про Навального. Вообще. Никто. Ни разу.

Хабаровск. Фургал. Навальный. Новичок. Свобода слова. Понимаете – для них для всех это просто туфта, фуфло, дичь, хрен полная. И, кстати, самое смешное – в мои почти 40 я понял, что я не могу их винить. Они же глупые просто – даром, что некоторые старше меня.

Понимаете, вот дети бескорыстно верят в Деда Мороза. До какого-то времени. А есть взрослые дети, не будем употреблять "ДБ" Лаврова, которые верят – в другого Деда. Демократии, например.

Сегодня этот Дед тоже при смерти – говорить про США восторженно – не получается. Там инфляция (которая есть и у нас, но там-то откуда?), есть полицейское государство, ЛГБТ радует с БЛМ-ом от души. И все, они завалили хлебало.

Говорить при наличии умирающего Ассанжа про тоталитаризм в России, серьезно? Говорить при убитой бабе в Капитолии – о полицейском беспределе в России?

И вот, они вышли тогда последний раз и все. ИХ БОРЬБА – это просто ПОКАЗУХА. Они не способны ни на что в этом плане, хотя кто-то умеет строить, кто-то воровать, кто-то писать едкие тексты – но дальше: пустота. Которую они пытались заполнить всей этой чушью – про свободу, про то как им плохо в России – откуда у людей деньги тогда на роскошь, но это другое.

А теперь вопрос. Как много из них смогут называть себя настоящими людьми, если не найдут в себе силы признать – что все эти годы либо использовали других, либо их использовали, как гондоны. Тот же Навальный.

Правда, честно сказать – я не надеюсь на это. Смелость такого плана – никогда не была сильной стороной наших т.н. "либералов". Уж поверьте, я там был и после того как вышел – вижу это каждый день.

Счастья вам.

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