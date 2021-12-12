 

Беременная? – Личное мнение

12.12.2021, 11:12, Разное
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Не успев оправиться от болезни, исполнительница Максим получила премию Золотой граммофон.

Не знаю, за что дают её в принципе. Не знаю, что олицетворяет статуэтка. Но премия — всегда приятна:


Фото: Михаил Фролов.

Интрига заключается в том, что на премию исполнительница пришла округлившаяся. Многие решили, что Максим беременна.

Слухи циркулируют уже месяц, а как им не появиться? Сама Максим явно делает всё, чтобы показать своё интересное положение:


Фото: Алёна Мартынова.

Пузико — вперёд. Ручки — на пузико. Сидите, гадайте теперь — беременная я или как Собчак снова съела беляш.

Посмотрела на фото, прочитала комментарии. Потом вспомнила, что живот становится виден где-то на 3-4 месяц, а сейчас — декабрь.

Что же получается — забеременела в августе? Так в августе Максим только вышла из больницы, где лежала, как говорят, в коме.

На мой взгляд, мы наблюдаем сейчас очередную попытку создать бурю в стакане. Про болезнь уже все забыли, значит нужно напомнить беременностью о себе. Ну, или слухами о ней:

«Получая награду, знаменитость расплакалась.
“Я должна сказать большое спасибо режиссеру этого клипа Вадиму Шатрову, который также, как и я, боролся с этой ужасной болезнью, но, к сожалению нас покинул. Он был моим большим другом”, – со слезами на глазах сказала звезда эстрады.
Многие в зале после этих слов так расчувствовались, что прослезились», — сообщает Комсомольская правда.

Эвона, расплакались в зале. Простые и хорошие у нас люди — очень добрые. Правда, немного наивные.

Интересно, а за беременность тоже положена премия?

Источник: Лена Миро



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