Певица Наргиз рассказала об употреблении спиртного до и во время концерта

Наргиз Закирова вместе с продюсером Виктором Дробышем стали героями программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В рамках шоу певица рассказала, что может себе позволить выпивать спиртные напитки до и во время концертов.

Наргиз поблагодарила Дробыша за то, что он поддержал ее во время конфликта с Максимом Фадеевым, а после – во время ее болезни коронавирусом. Продюсер переживал за подопечную, поэтому каждый день звонил и писал ей.

Лера Кудрявцева спросила у певицы о ее райдере, в котором прописан автомобиль со спальным местом. Наргиз ответила, что действительно данный пункт существует, так как во время гастролей она после концерта сразу же отправляется в путь, а такое транспортное средство позволяет отдохнуть. Помимо него, в райдер исполнительницы включены зеленый чай, мед, лимон, хлебцы и бутылка кефира. Наргиз рассказала, что иногда может употреблять спиртные напитки, поэтому любит «закусывать их огурчиками», пишет «Слово и дело».