 

Нейрофизиолог назвал способы борьбы с развитием деменции

12.12.2021, 11:08, Разное
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Нейрофизиолог Семен Голошейкин назвал способы борьбы с развитием деменции. Заболевание является неизлечимым, но следование советам врача поможет избежать проблем.
Человек, который более деменцией, постепенно утрачивает способность запоминать что-то, мыслить и ориентироваться в пространстве, но в большинстве случаев дементные пациенты обращаются в больницу, когда ситуация усугубляется, а улучшить состояние практически невозможно.

В медицине разделяют данное заболевание на два вида – атрофический и сосудистый. Первый является следствием ряда заболеваний, к примеру, болезни Альцгеймера, а второй провоцируется атеросклерозом сосудов мозга.

Риск развития слабоумия высок у людей с гипертонией, сахарным диабетом, высоким уровнем холестерина в крови, ожирением и вредными привычками. Также причиной может стать длительное отсутствие какой-либо когнитивной деятельности или же социальная изоляция.

На первых этапах развития деменции у человека появляется ряд симптомов. Он начинает забывать некоторые недавние события, не способен концентрировать внимание на чем-либо, у него появляются проблемы со слухом и планированием элементарных задач. В этот период диагностировать заболевание крайне сложно, так как симптомы встречаются у многих пожилых людей на фоне старения организма или стресса. Чтобы избежать проблем, необходимо следить за питанием, образом жизни и здоровьем, цитирует Голошейкина издание iReactor.



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