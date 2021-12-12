Специалист предсказал девальвацию рубля из-за роста пенсий и зарплат

Артем Деев, экономист, рассказал, что из-за возрастания пенсий и заработных плат может произойти девальвация рубля, который только начал укрепляться. Специалист считает, что процесс будет не очень заметным, так как обесценивание не произойдет резко.

Правительству РФ будет необходимо наращивать финансовую базу, чтобы сформировать пенсионные выплаты и зарплатный фонд бюджетникам. Во время работы власти осознают, что для достижения цели необходимо ослаблять национальную валюту. Такой способ поможет обеспечить прилив финансов в федеральный бюджет.

Как пишет «ГлобалМСК.ру», властям придется девальвировать рубль. Вероятнее всего, это случится во второй половине следующего года. Жители страны должны приготовиться к тому, что евро может подскочить до 90 рублей. В обменниках доллар будет стоить до 80 рублей. Рубль ослабеет, но это не будет очень заметно, так как процесс не станет происходить резко.

Источник: globalmsk.ru