Мнение: Борьба с курением и Новая Нормальность

Теперь уже многим ясно, что предыдущая общеполитическая – причем всемирная! – кампания по “борьбе с курением”, отличавшаяся ошеломительно жестокими и решительными мерами в отношении курильщиков, была, судя по всему, своего рода репетицией того, что мы сейчас имеем под названием “борьба против ковида и за всеобщую вакцинацию”. Лично я не курильщик и не курил никогда; тем не менее я с самого начала увидел, что так называемая “борьба с курением” по сути, по своем методам является борьбой с курильщиками, и даже не борьбой, а войной. Причем – войной на уничтожение.

Особо стоит отметить, насколько преуспело государство в создании розни между людьми, в науськивании одной части населения на другую: из курильщиков целенаправленно делали парий и изгоев, пропаганда старательно подзуживала – “смотри, смотри, вот курильщик! Он тебя отравляет, он тебя убивает – а все потому, что он раб своих желаний, он не верит в Святую Науку и у него слабая воля! Убей курильщика! Если он твой муж – разведись с ним! Если он твой сын – отрекись от него! Если курильщица твоя дочь – назови ее шлюхой и проституткой и выгони из дома! Если курят твои мать и отец – отбери у них все деньги, чтобы они не покупали себе богомерзкие сигареты! Если курит твой подчиненный – уволь его! Если курит твой начальник – напиши на него донос, пусть его упекут в тюрьму! Курильщики – ваши враги. Убивать, убивать, убивать!”

И это ведь сработало – достаточно просто почитать комменты.

Теперь уже ясно, что “борьба с курением” была лишь этапом в приучении широких масс к тому, что их жизни и их тела принадлежат не им – они принадлежат государству, а если еще точнее – Новому Мировому Порядку. И именно адепты Нового Мирового Порядка станут отныне решать, что людям делать со своими жизнями и со своими телами.

“Борьба с курением”, закончившаяся полным разгромом и уничтожением курильщиков по принципу “Перестань курить или умри”, чрезвычайно воодушевила адептов Нового Порядка, по сути, внушила им убеждение, что теперь всё позволено, а им нет преград ни на суше, ни на море.

Наша задача – извлечь уроки из ТОГО поражения. Теперь уже ясно, что тогда проиграли не курильщики – проиграло все прежнее человечество с его устаревшими ценностями типа свободы, права на жизнь и права на труд. Об этом и поговорим – как мы дошли до жизни такой.

Потому что ясно – это ведь лишь начало. Следующая кампания (всемирного масштаба!) – сейчас в самом разгаре, она называется “Убей непривитого!” На очереди – новые и новые:

Убей автомобилиста!

Убей мясоеда!

Убей собственника-единоличника!

И т.п.