 

Мнение: Борьба с курением и Новая Нормальность

12.12.2021, 11:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Теперь уже многим ясно, что предыдущая общеполитическая – причем всемирная! – кампания по “борьбе с курением”, отличавшаяся ошеломительно жестокими и решительными мерами в отношении курильщиков, была, судя по всему, своего рода репетицией того, что мы сейчас имеем под названием “борьба против ковида и за всеобщую вакцинацию”. Лично я не курильщик и не курил никогда; тем не менее я с самого начала увидел, что так называемая “борьба с курением” по сути, по своем методам является борьбой с курильщиками, и даже не борьбой, а войной. Причем – войной на уничтожение.

Особо стоит отметить, насколько преуспело государство в создании розни между людьми, в науськивании одной части населения на другую: из курильщиков целенаправленно делали парий и изгоев, пропаганда старательно подзуживала – “смотри, смотри, вот курильщик! Он тебя отравляет, он тебя убивает – а все потому, что он раб своих желаний, он не верит в Святую Науку и у него слабая воля! Убей курильщика! Если он твой муж – разведись с ним! Если он твой сын – отрекись от него! Если курильщица твоя дочь – назови ее шлюхой и проституткой и выгони из дома! Если курят твои мать и отец – отбери у них все деньги, чтобы они не покупали себе богомерзкие сигареты! Если курит твой подчиненный – уволь его! Если курит твой начальник – напиши на него донос, пусть его упекут в тюрьму! Курильщики – ваши враги. Убивать, убивать, убивать!”

И это ведь сработало – достаточно просто почитать комменты.

Теперь уже ясно, что “борьба с курением” была лишь этапом в приучении широких масс к тому, что их жизни и их тела принадлежат не им – они принадлежат государству, а если еще точнее – Новому Мировому Порядку. И именно адепты Нового Мирового Порядка станут отныне решать, что людям делать со своими жизнями и со своими телами.

“Борьба с курением”, закончившаяся полным разгромом и уничтожением курильщиков по принципу “Перестань курить или умри”, чрезвычайно воодушевила адептов Нового Порядка, по сути, внушила им убеждение, что теперь всё позволено, а им нет преград ни на суше, ни на море.

Наша задача – извлечь уроки из ТОГО поражения. Теперь уже ясно, что тогда проиграли не курильщики – проиграло все прежнее человечество с его устаревшими ценностями типа свободы, права на жизнь и права на труд. Об этом и поговорим – как мы дошли до жизни такой.

Потому что ясно – это ведь лишь начало. Следующая кампания (всемирного масштаба!) – сейчас в самом разгаре, она называется “Убей непривитого!” На очереди – новые и новые:

Убей автомобилиста!

Убей мясоеда!

Убей собственника-единоличника!

И т.п.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Макарошки подвели

24.03 / Елена Драпеко призвала запретить Маниже выступать на Евровидении от России

27.09 / Две книги Ричарда Докинза внесли в реестр экстремистских материалов

11.08 / Мнение: Услуга “Тёмный секрет”

25.06 / Мнение: Гербициды или скрытый ужас будущего

15.05 / Тоник для волос из березы и крапивы от выпадения и перхоти (рецепт)

26.06 / Туристам, аннулировавшим туры в Крым, грозит административный арест

12.01 / Авторы MW назвали тщетными попытки США заставить Индию отвернуться от России

13.09 / За семь лет у чиновников в России изъяли имущество на 34,5 миллиарда рублей

16.07 / Мнение: Встречи Иностранного Агента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика