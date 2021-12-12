Мнение: Американец спасаясь от политических преследований сбежал в Белоруссию

Гражданин США подвергающийся политическим преследованиям у себя в стране попросил политическое убежище в Белоруссии.

США больше не государство закона

В пятницу, 49-летнему жителю Калифорнии Эвану Ньюману, обвиняемому в нападение на полицейских у Капитолия во время беспорядков 6 января 2021 года, были предъявлены обвинения. Но на слушаниях он не присутствовал, так как в это время находился в Беларуси, где попросил политического убежища, объяснив это тем, что США – «больше не государство закона».

Об этом сообщило в ночь на субботу, 11 декабря, агентство Reuters. Помимо нападений на полицейских, этому стороннику бывшего президента Дональда Трампа предъявлены обвинения еще по 13 уголовным статьям. В том числе, он обвиняется в использовании металлической баррикады в качестве тарана, чтобы ворваться в здание конгресса США на Капитолийском холме.В пятничном заявлении прокуратуры говорится, что Ньюман был замечен на видеозаписи в противогазе, когда стоял рядом с полицией перед баррикадами, установленными у основания Западного фасада здания Капитолия. Затем он снимает противогаз и кричит полицейским: «Я готов умереть, а ты?» и нападает на них.

На слушания по своему делу Ньюман не явился. Как сообщила прокуратура, пределы США он, видимо, покинул еще 16 февраля. А в ноябре, согласно сообщению Daily Beast, его показали в спецвыпуске белорусского телевидения «Гудбай, Америка».Там он рассказал о своем путешествии по Беларуси и Минску и сообщил, что хочет получить в Беларуси политическое убежище, так как США – больше не страна, где есть «верховенство закона».

Сайт «Детали» уже приводил подробности этой истории. Ньюман – уроженец Калифорнии, отец двоих детей и владелец небольшого бизнеса по продаже сумок. По его словам, в США против него открыты шесть уголовных дел. Адвокат посоветовал ему на время уехать в Европу, и в марте Ньюман отправился сначала в Италию, затем – в Швейцарию, Германию и Польшу. К 13 марта он прибыл в украинский город Житомир, где остановился в съемной квартире. Однако вскоре, рассказал Ньюман, он обнаружил за собой слежку, как он предполагает, агентов СБУ. Тогда американец нелегально пересек границу с Беларусью. «Это не уголовное расследование, а политическое преследование», – заявил Ньюман белорусским журналистам.

Федеральные обвинения, связанные с событиями 6 января, были предъявлены более чем 650 участникам событий. Ньюман – один из как минимум трех обвиняемых, которые до сих пор избегали ареста или не явились в суд по требованию властей.

https://detaly.co.il/odin-iz-obvinyaemyh-v-shturme-kapitoliya-sbezhav-iz-ssha-nashel-ubezhishhe-v-belarusi/ – цинк

Правильный выбор.

В Белоруссии его права будут защищены, потому что Белоруссия, в отличие от США, правовое и демократическое государство и защищает права американцев штурмующих Капитолий. США следовало бы поучиться этому у Белоруссии.

Однажды Америка станет свободной страной и Ньюман сможет вернуться на родину в Калифорнию, не опасаясь политических преследований со стороны авторитарного недемократического режима лишившего простых американцев свободы и демократии.

—