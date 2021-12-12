Мнение: Вези меня, извозчик

РИА Новости сообщает, что скоро выйдет новый верноподданический фильм про Путина под названием "Новейшая история", где вождь поделился воспоминанием о тяжелых девяностых годах, когда он был вынужден подрабатывать частным извозом. Несколько лет назад он также говорил об этом, правда, чуточку иначе – не подрабатывал, а "готов был работать таксистом".

Дело давнее, конечно. Готов был или на самом деле подрабатывал, мог и подзабыть. Разве все упомнишь?

Правда, как раз петербуржский период деятельности Путина весьма туманен. Люди, которые могли что-то внятное сказать, как непосредственные свидетели его деятельности, либо в могиле, либо в числе особо приближенных. На такой свидетельской базе можно лепить любые легенды и мифы народов мира. Верить же или нет человеку, который ни разу не произнес ни одного слова правды – личное дело каждого слушателя.

—