В мире подтвердили почти 270 млн случаев COVID-19

Умерло от коронавируса 5,3 млн человек.

Более 10 млн случаев зафиксировали в США (49,9 млн заболевших, 797,1 тыс. умерших), Индии (34,7 млн заболевших, 475,4 тыс. умерших), Бразилии (22,2 млн заболевших, 616,5 тыс. умерших) и Великобритании (10,8 млн заболевших, 146,8 тыс. умерших).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 91 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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