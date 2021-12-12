Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днем Конституции.

«Этот день больше, чем просто официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный документ, посвященный каждому россиянину», – сказал Шкаплеров в видео, размещенном на сайте Роскосмоса.

По словам Дуброва, благодаря Конституции россияне имеют права и свободы, а также «возможность жить в мире и справедливости».

«Благодаря этому главному российскому документу мы можем получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости, иметь частную собственность, защищать собственные права», – отметил космонавт.

Конституция РФ была принята всенародным голосованием в 1993 году. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником.

Ранее сообщалось, что единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина может первой полететь на американском корабле Crew Dragon в 2022 году.