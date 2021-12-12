 

Активисты РДШ решили создать в Minecraft Конституцию России

12.12.2021, 10:36, Новости дня
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Активисты Российского движения школьников в День конституции представили презентацию нового объекта на сервере «Виртуальная Россия» в популярной игре Minecraft.

«В прошлом году мы с моими друзьями решили открыть сервер по Майнкрафту, где будем строить Россию. Сейчас вот постройка, которую мы строим, – это Конституция России, вот такая она будет построена прямо на сервере в Майнкрайте», – рассказал активист РДШ Александр Спирин.

В 2020 году презентация проекта прошла на площадке детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты со всех уголков РФ перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани и памятник «Оборона Севастополя», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мне очень нравится идея Российского движения школьников с виртуальной Россией на сервере Youcrafts. Занимаясь в Майнкрафте, дети развивают компетенции цифровой экономики. Например, такую компетенцию как коммуникация и кооперация в цифровой среде», – поделился активист РДШ Данила Томоков.

Инициаторами идеи появления построек на сервере стали сами дети – более 1 тыс. активистов РДШ тестировали сервер и вносили свои предложения по развитию проекта, обсуждали и строили. Благодаря их усилиям, игроки могут играть в виртуальной России, а также возводить там достопримечательности своих городов и регионов.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева добавила, что, несмотря на то, что проекту всего год, он уже привлек огромное количество внимания. «Мы планируем продолжать жизнь проекта и масштабировать его и дальше, тем более, что ребята сами инициируют новые постройки», – подчеркнула она.

Напомним, что активист Российского движения школьников, десятиклассник Иван Афанасьев из Липецка вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера YouCrafts.ru воссоздал Херсонес в Minecraft, приурочив работу к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.



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