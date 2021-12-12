 

Ирак эвакуировал из Белоруссии более трех тысяч мигрантов

12.12.2021, 10:36, Новости дня
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Власти Ирака эвакуировали из района у границы Белоруссии с Польшей 3556 мигрантов, сообщил официальный представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Саххаф.

«До настоящего времени министерству удалось организовать девять вывозных рейсов из Минска», – приводит его слова ТАСС. 

Ас-Саххаф добавил, что этими рейсами добровольно на родину вернулись 3556 мигрантов, застрявших на границе Белоруссии и Польши.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию.

Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.



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