 

Ломаченко победил Коми решением судей

12.12.2021, 9:56, Новости дня
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Ломаченко, как пишет “Укринформ”, имел преимущество во всех раундах, кроме первого, в седьмом отправил соперника в нокдаун. Запись этого момента опубликовали в Twitter Top Rank Boxing. 

Down goes Commey *

The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work * #LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Украинский боксер призывал тренера Коми выбросить полотенце и сдаться, но этого не произошло и бой продолжился. 

После завершения 12-го раунда все судьи отдали победу Ломаченко: 117-110, 119-108, 119-108. 

Как отметило Общественное, победитель сегодняшнего боя может стать следующим соперником Джорджа Камбососа – чемпиона мира по трем версиям в легком весе.

Контекст:

Ломаченко по итогам ноября 2021 года возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версии WBO.

Бой против экс-чемпиона мира в легком весе Комми – второй поединок украинца в этом году. 27 июня Ломаченко победил японца Масаеси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Предыдущий поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко провел с американцем Теофимо Лопесом в октябре 2020 года. Бой продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. После этого он стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса ранее принадлежали Ломаченко).


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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