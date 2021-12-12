В Украине 10 областей соответствуют “красному” уровню эпидемической опасности – Минздрав

Речь идет о Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

“Оранжевому” уровню соответствую Закарпатская и Донецкая области, остальные регионы – “желтому”.

Инфографика: moz.gov.ua

Во всех областях, соответствующих “красному” уровню, кроме Винницкой и Хмельницкой, а таже в Донецкой области три дня и больше превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По состоянию на 12 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 91 тыс. человек,



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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