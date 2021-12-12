Рахманин: Сегодня есть риск, но нет полномасштабной угрозы вторжения России

Рахманин отметил, что имеет доступ к данным украинской разведки и информации, которую Украина получает от разведывательных органов других стран по обмену.

“Я хочу расставить некоторые акценты. Первое – о маркерах. Хорошо, что [yачальник объединенного штаба вооруженных сил Грузии в 2009–2012 годах генерал-лейтенанn] Деви [Чанкотадзе] вспомнил о маркерах – существует такая технология, терминология – определенное количество профессиональных маркеров, по которым разведчики определяют уровень угрозы, делают так называемую консолидированную разведывательную оценку, которая доводится до верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности. По [этим маркерам] высчитывается коэффициент угрозы. Так вот. По маркерам на сегодня угрозы полномасштабного вторжения нет, есть риск. Это разные вещи. Второе касается того будет или не будет, возможно или нет полномасштабное вторжение. Еще раз подчеркну: на сегодня есть риск, но нет полномасштабной угрозы вторжения”, – сказал Рахманин.

Он добавил, что “реально перебрасывание сил и средств” России началось только в декабре.

“И третье. На самом деле, когда начался достаточно серьезный резонанс по поводу угрожающей концентрации сил и средств вдоль украинских границ, тогда, когда эта информация появилась, никаких формальных объективных оснований так сгущать краски не было. На тот момент, когда появились первые публикации в американской прессе, численность [российских войск] достигала около 90 тыс. Для сравнения – год назад летом было 87 тыс., весной этого года – как минимум 105 тыс. Во время учений “Запад 2021″ было примерно 180 тыс. и еще были белорусы. То есть риск был в разы выше. Напомните мне пожалуйста такую же бурную реакцию наших западных партнеров и почему ее не было”, – резюмировал нардеп.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернутся в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.

В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—