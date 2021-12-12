 

В Приднестровье началось голосование на выборах президента

12.12.2021, 9:52, Новости дня
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Голосование на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики началось в 7.00 по местному времени (8.00 мск) в воскресенье.

Голосование будет проходить до 20.00 (21.00 мск) на 255 избирательных участках. По окончании голосования ЦИК сделает заявление. За пределами ПМР открытие избирательных участков не предусмотрено, передает РИА «Новости». 

Бороться за президентское кресло будут действующий глава республики Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь. Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примет участие не менее четверти общего числа избирателей, включенных в списки (405 294 человека).

Выборы пройдут в условиях неблагоприятной эмидемической обстановки из-за коронавируса: в республике сохраняется масочный режим, требование соблюдать социальную дистанцию и штрафы за нарушение этих требований, а также действует специальный правовой режим, который позволяет оперативно ограничивать перемещение людей.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что пребывание оперативной группы российских войск в Приднестровье якобы противоречит международным соглашениям.



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