Жертвами торнадо в США стали более 100 человек

По меньшей мере 100 человек погибли из-за торнадо в американском штате Кентукки, сообщил губернатор региона Энди Бэшир.

По его словам, серия торнадо была самой разрушительной в истории Кентукки. «Эти разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами», – сказал Бешир, передает ТАСС.

Оценивая масштабы происшествия, губернатор отметил вероятность того, что «здесь, в Кентукки, погибли более 100 человек». К оказанию помощи в поиске пострадавших и восстановлению было привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии.

Ранее президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории и заявил, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов. Посольство РФ в США выразило соболезнования родным и близким жертв ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов.

Напомним, торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.