 

В Оренбуржье пять человек отравились угарным газом

12.12.2021, 9:52, Новости дня
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В Оренбургской области пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы в больницу после отравления угарным газом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

По данным ведомства, инцидент произошел в частном доме в селе Северное Северного района региона.

«Поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе троих детей: мальчики 2007 и 2008 года рождения и девочка 2012 года рождения. Пострадавшие госпитализированы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В пресс-службе отметили, что пожара дома не было. В причинах происшествия разбираются специалисты.

В начале декабря, десять человек отравились угарным газом в Якутии, среди пострадавших есть дети.



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