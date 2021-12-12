 

МЧС Камчатки предупредило о волнах высотой до 12 метров

12.12.2021, 9:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шторм и волны до 10-12 метров ожидаются в акваториях Тихого океана и Берингова моря на Камчатке, объявлено штормовое предупреждение, сообщило ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

В частности, стихия затронет Карагинский и Олюторский муниципальные районы в акватории Берингова моря, а также Алеутский муниципальный округ в акватории Тихого океана, сообщается на сайте ведомства. 

Как рассказали в МЧС, в ночь на понедельник, 13 декабря, ожидается опасное волнение высотой 8-10 м, которое днем усилится до 10-12 м.

В ведомстве добавили, что штормовое предупреждение действует до вечера 15 декабря.

«На основании прогноза, а также исходя из многолетних наблюдений, в период опасного явления в указанных районах повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Руководителям судоходных компаний рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что  волны высотой до 9 метров ожидаются в акваториях Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / В Украине сделали более 14 млн прививок от коронавируса

01.07 / Путин усомнился в том, что мир оказался бы на пороге третьей мировой, если бы РФ потопила британский эсминец

19.02 / Большинство украинцев против, чтобы Зеленский второй раз шел в президенты – опрос

04.12 / Шведы всё больше сомневаются в антикарантинной стратегии властей

30.05 / Спецоперацию в аэропорту Минска могли готовить для Тихановской – СМИ

01.02 / Байден поручил пересмотреть политику в отношении Северной Кореи

23.07 / Депутат рассказал, о появлении в законе об игорном бизнесе возможности располагать казино в четырехзвездочных отелях

12.09 / В Японии анонсировали первые смартфоны на ОС Android 11

09.09 / Полиция Портленда арестовала 11 человек

08.09 / Лондонский музей проверит Дарвина на расизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика