МЧС Камчатки предупредило о волнах высотой до 12 метров

Шторм и волны до 10-12 метров ожидаются в акваториях Тихого океана и Берингова моря на Камчатке, объявлено штормовое предупреждение, сообщило ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

В частности, стихия затронет Карагинский и Олюторский муниципальные районы в акватории Берингова моря, а также Алеутский муниципальный округ в акватории Тихого океана, сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в МЧС, в ночь на понедельник, 13 декабря, ожидается опасное волнение высотой 8-10 м, которое днем усилится до 10-12 м.

В ведомстве добавили, что штормовое предупреждение действует до вечера 15 декабря.

«На основании прогноза, а также исходя из многолетних наблюдений, в период опасного явления в указанных районах повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Руководителям судоходных компаний рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что волны высотой до 9 метров ожидаются в акваториях Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки.