 

Ученые допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «омикрона»

12.12.2021, 9:07, Новости дня
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Британия столкнется с серьезной волной заражений новым штаммом коронавируса «омикрон» к концу апреля, по пессимистичному сценарию его жертвами могут стать до 75 тыс человек, следует из компьютерного моделирования ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Как утверждает группа исследователей, к концу апреля число погибших от «омикрона» может варьироваться от 25 тыс до 75 тыс. Однако это зависит от эффективности вакцин. Бустерные дозы могут смягчить воздействие волны нового штамма COVID-19, передает «Интерфакс».

Как полагает один из авторов исследования доктор Ник Дэвис, штамм распространяется очень быстро и к концу года, скорее всего, станет доминировать в Англии. Число инфицированных удваивается каждые два дня.

«Основываясь на том, что мы видим, мы можем ожидать, что в Великобритании будет большая волна Omicron», – считает эксперт.

По его мнению, могут потребоваться более жесткие ограничения, в дополнение к текущим мерам, действующим в Британии. Это поможет предотвратить госпитализацию новых пациентов в уже переполненные больницы.



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