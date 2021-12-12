Парамон Зимоуказатель: приметы и традиции 12 декабря

ИСТОРИЯ

Парамон жил в 250 году в Риме. Однажды император приказал взять в плен множество христиан. Язычники, пытая их, заставляли отказаться от веры. Парамон был ошарашен и возмущен этим известием. Он не мог понять, как можно истязать людей из-за религии. Тогда он отправился к месту, где держали пленников, и провозгласил, что примкнул к христианству. Своим поступком он разозлил римлян, и они казнили Парамона вместе с остальными заключенными. Впоследствии его причислили к святым мученикам.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В Парамонов день существует следующая традиция: люди убирают снег с крыш домов. Чтобы она не прохудилась, берите веник, а не лопату. Существует легенда, что в этот день сама Зима, облачаясь в шкуру медведя, предстает перед людьми. Проходя мимо домов, она стучится в них, чтобы хозяйки проснулись и начали заниматься домашними делами.

Праздник называется “зимоуказателем”, поскольку этот день предсказывает погоду в декабре: