 

Парамон Зимоуказатель: приметы и традиции 12 декабря

12.12.2021, 9:02, Разное
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ИСТОРИЯ

Парамон жил в 250 году в Риме. Однажды император приказал взять в плен множество христиан. Язычники, пытая их, заставляли отказаться от веры. Парамон был ошарашен и возмущен этим известием. Он не мог понять, как можно истязать людей из-за религии. Тогда он отправился к месту, где держали пленников, и провозгласил, что примкнул к христианству. Своим поступком он разозлил римлян, и они казнили Парамона вместе с остальными заключенными. Впоследствии его причислили к святым мученикам.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В Парамонов день существует следующая традиция: люди убирают снег с крыш домов. Чтобы она не прохудилась, берите веник, а не лопату. Существует легенда, что в этот день сама Зима, облачаясь в шкуру медведя, предстает перед людьми. Проходя мимо домов, она стучится в них, чтобы хозяйки проснулись и начали заниматься домашними делами.

Праздник называется “зимоуказателем”, поскольку этот день предсказывает погоду в декабре:

  • Алый рассвет – предвестник сильного ветра
  • Метель говорит о том, что в течение недели будет такая погода
  • Если снега много, то жди много урожая
  • Отсутствие снега перед праздником – знак морозных дней в ближайшую неделю


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