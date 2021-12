Хакеры взломали Twitter премьер-министра Индии

Хакеры взломали страницу премьер-министра Индии Нарендры Моди в Twitter. На ней было размещено фальшивое сообщение, что Индия якобы признала криптовалюту биткойн платежным средством.

«Учетная запись в Twitter Нарендры Моди была на очень короткое время взломана. О проблеме было сообщено в [техподдержку] Twitter и аккаунт был восстановлен», – сообщил его офис в социальной сети.

При этом отмечается, что возникшая проблема была устранена очень быстро – сообщение о биткоине находилось на странице «очень короткое время».

У индийского премьера 73,4 млн подписчиков в этой социальной сети. Поэтому ложная информация быстро разлетелась по соцсетям.

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.

In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.

— PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021

Ранее неизвестные взломали страницу генерального консульства РФ в Харькове в соцсети Instagram и опубликовали провокационное заявление, сделанное якобы от имени генконсула Игоря Демяненко.