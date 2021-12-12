Россиянам дали советы при покупке искусственной ели

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, на что необходимо обращать внимание при покупке искусственной ели.

По мнению эксперта, нужно акцентировать особое внимание на запахе товара. «Запах – это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем», – приводит его слова RT.

Шапкин подчеркнул, что часто производители комбинируют качественные и более дешевые материалы, следовательно, ель может быть менее долговечной.

Также он призвал при покупке искусственной ели внимательно ее осмотреть. Говоря о материале, из которого делают такие товары, эксперт уточнил, что идеальным вариантом является полиэтилен.

«Полиэтилен – самый безопасный пластик. Все хлоро- и стиролосодержащие пластики выделяют вредные вещества. Единственный более или менее нормальный полимерный материал – это полиэтилен низкого давления, где не использованы пластификаторы для придания ему дополнительной пластичности или отвердитель», – заключил Шапкин.

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