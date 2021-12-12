В Турции прошли испытания первого в мире дрона с лазерным оружием

Впервые дрон с лазерным оружием Eren турецкого производства совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров.

Сообщается, что дрон попадет на вооружение ВС Турции после проведения всех фаз испытаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Разработкой дрона занимались компании TUBITAK и Asisguard. Дрон может дистанционно нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия. Максимальная высота, которую он может набрать, составляет 3 тыс. метров.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскосмоса начнут испытания многоразовой ступени ракеты-носителя в виде беспилотного летального аппарата. Она будет взлетать с аэродрома.