 

В Турции прошли испытания первого в мире дрона с лазерным оружием

12.12.2021, 7:38, Новости дня
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Впервые дрон с лазерным оружием Eren турецкого производства совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров.

Сообщается, что дрон попадет на вооружение ВС Турции после проведения всех фаз испытаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Разработкой дрона занимались компании TUBITAK и Asisguard. Дрон может дистанционно нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия. Максимальная высота, которую он может набрать, составляет 3 тыс. метров.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскосмоса начнут испытания многоразовой ступени ракеты-носителя в виде беспилотного летального аппарата. Она будет взлетать с аэродрома. 



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