 

Узбекистанца в одежде с символикой РФ не пустили на Украину

12.12.2021, 7:38, Новости дня
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На Украину не пропустили гражданина Узбекистана, одетого в одежду с символикой России, сообщила пресс-служба государственной погранслужбы Украины. Формальным поводом стало то, что он не смог подтвердить цель поездки

«На днях в пункте пропуска «Борисполь» отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана, прилетевшему в одежде с российской символикой», – сообщается в Facebook ведомства.

Отмечается, что на одежде мужчины были изображения российских флага и герба и надпись «Russian national team».

Во время «углубленной проверки» житель Узбекистана «сам понял, что нарядился не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами». «Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу, потому что во время пограничного контроля выяснилось, что он не может подтвердить цель поездки», – говорится в сообщении.

При этом пограничники заявили, что мужчина назвал целью своего визита покупку трактора, однако никак не смог это подтвердить.

«Во время опроса он не смог объяснить ничего ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить. При этом у путешественника не было с собой денег не то, что на покупку сельхозтехники, но даже на бронирование отеля… «Фермер» вылетел в Ташкент обратным рейсом», – добавили в Госпогранслужбе.

В декабре прошлого года на Украине разгорелся скандал из-за елочных игрушек «Армия России», производившихся Клавдиевской фабрикой елочных украшений в Киевской области. После общественного резонанса тираж игрушек был уничтожен.



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