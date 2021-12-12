Ученые рассказали о пользе хурмы для иммунитета

В начале зимы употребление хурмы хорошо скажется на повышении иммунитета, сообщил Центр общественного здоровья Карелии.

Указывается, что хурма содержит витамины групп А, С и P, которые поддерживают человеческий иммунитет в холодные периоды, а кроме того, позволяют коже сохранять эластичность и упругость. Также хурма богата калием, а потому полезна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хурма содержит в себе гораздо большее количество пищевых волокон и полезных микроэлементов, чем яблоки, и подойдет людям с расстройствами пищеварительной системы. Хурма обладает мочегонным эффектом и благотворно влияет на работу почек. Кроме того, она является отличным тонизирующим средством, быстро снимает усталость, успокаивает нервную систему и повышает работоспособность, передает Пятый канал.