 

В ПФР объяснили, кто получит двойную пенсию перед Новым годом

12.12.2021, 6:52, Новости дня
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Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат деньги за январь в декабре, рассказали в одном из региональных отделений Пенсионного фонда РФ (ПФР).

«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», – передает Ura.ru сообщение ПФР.

При этом уточняется, что Почта РФ идет навстречу ПФР, сокращая число нерабочих дней. Так, люди, получающие пенсию с 3-го числа, смогут получить выплаты вовремя.

Ранее Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в РФ 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде России сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.



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