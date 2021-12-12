 

В Израиле дали оценку способности Pfizer защитить от «омикрона»

12.12.2021, 6:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Люди, которые получили две дозы вакцины Pfizer пять и более месяцев назад, почти не имеют защиты от штамма коронавируса «омикрон», свидетельствуют результаты исследования, проведенного в израильском медицинском центре имени Хаима Шибы.

Профессор Гили Регев Йохай сообщила, что такие люди «не обладают никакой нейтрализующей способностью против «омикрона», хотя «у них есть такая способность против варианта «дельта». По ее словам, «это очень тревожно». Однако «после бустерной дозы» защита «возрастает в сотни раз» и становится «значительной», передает РИА «Новости».

Уточняется, что «защита ниже, чем способность нейтрализовать «дельту», примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм». «Мы еще не знаем, уменьшится ли эта защита со временем, мы проверим это позже, и это то, над чем мы сейчас работаем», – сказала профессор.

Исследование базировалось на изучении сыворотки крови вакцинированных работников медцентра. В одну группу испытуемых вошли те, кто получил вакцину пять-шесть месяцев назад, во вторую – получившие бустерную дозу. Сравнивалась способность антител нейтрализовать штаммы «омикрон» и «дельта».

Напомним, исследование Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР свидетельствуют, что вакцина Pfizer от коронавируса дает только частичную защиту от нового штамма «омикрон».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Оговорка Трампа спровоцировала ажиотаж на футболки с шутливой надписью

25.09 / США потребовали от ЕС не вести переговоры с Мадуро

01.10 / В Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ

10.04 / В РПЦ осудили интервью Собчак со «скопинским маньяком»

26.10 / Кулеба о решении суда по скифскому золоту: Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода

18.09 / ФАС заинтересовалась ценами на гречку

30.11 / 30 ноября Ирак выполнит последний рейс для вывоза своих граждан из Беларуси

14.11 / В Комсомольске-на-Амуре начались работы по строительству нескольких Checkmate

09.02 / В Париже скончался работавший с Чарли Чаплином художник

14.08 / ЦИК Белоруссии озвучил окончательные результаты президентских выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика