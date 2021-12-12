В Израиле дали оценку способности Pfizer защитить от «омикрона»

Люди, которые получили две дозы вакцины Pfizer пять и более месяцев назад, почти не имеют защиты от штамма коронавируса «омикрон», свидетельствуют результаты исследования, проведенного в израильском медицинском центре имени Хаима Шибы.

Профессор Гили Регев Йохай сообщила, что такие люди «не обладают никакой нейтрализующей способностью против «омикрона», хотя «у них есть такая способность против варианта «дельта». По ее словам, «это очень тревожно». Однако «после бустерной дозы» защита «возрастает в сотни раз» и становится «значительной», передает РИА «Новости».

Уточняется, что «защита ниже, чем способность нейтрализовать «дельту», примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм». «Мы еще не знаем, уменьшится ли эта защита со временем, мы проверим это позже, и это то, над чем мы сейчас работаем», – сказала профессор.

Исследование базировалось на изучении сыворотки крови вакцинированных работников медцентра. В одну группу испытуемых вошли те, кто получил вакцину пять-шесть месяцев назад, во вторую – получившие бустерную дозу. Сравнивалась способность антител нейтрализовать штаммы «омикрон» и «дельта».

Напомним, исследование Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР свидетельствуют, что вакцина Pfizer от коронавируса дает только частичную защиту от нового штамма «омикрон».