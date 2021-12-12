 

Россия выразила соболезнования родственникам жертв ураганов в США

12.12.2021, 6:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посольство РФ в США выразило соболезнования родным и близким жертв ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов.

Посольство заявило в Facebook, что «выражает глубокие соболезнования родным и близким погибщих в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США». Российская сторона пожалала пострадавшим «скорейшего выздоровления». 

Губернатор наиболее пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир считает, что число жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек, передает ТАСС.

Президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории и заявил, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов.

Как сообщил Белый дом, Байден уже «объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки и приказал оказать федеральную помощь для ответа на случившееся и поддержания нормального функционирования», передает РИА «Новости».

Напомним, торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки погибли более 70 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / В “Нафтогазі” объяснили, почему подорожал газ для населения

11.10 / Американцу в Таиланде грозит тюрьма за критику отеля в интернете

02.01 / С аукциона уйдет спорткар Chevrolet Corvette C3

14.09 / Россиянка побила чиновника за отказ устроить сына в детсад

21.01 / В Венгрии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”

29.10 / Субсидию не получили почти 200 тыс. украинцев. Они провалили проверку

22.05 / Пакьяо в августе может сразиться на ринге с американцем Спенсом

08.07 / РФС расторг контракт с Черчесовым

04.12 / СБУ разоблачила в трех городах интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению границ

27.02 / Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика