Россия выразила соболезнования родственникам жертв ураганов в США

Посольство РФ в США выразило соболезнования родным и близким жертв ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов.

Посольство заявило в Facebook, что «выражает глубокие соболезнования родным и близким погибщих в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США». Российская сторона пожалала пострадавшим «скорейшего выздоровления».

Губернатор наиболее пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир считает, что число жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек, передает ТАСС.

Президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории и заявил, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов.

Как сообщил Белый дом, Байден уже «объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки и приказал оказать федеральную помощь для ответа на случившееся и поддержания нормального функционирования», передает РИА «Новости».

Напомним, торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки погибли более 70 человек.