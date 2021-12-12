 

Российским судьям запретили использовать мат в официальных документах

12.12.2021, 6:08, Новости дня
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Комиссия Совета судей РФ по этике запретила судьям использовать нецензурные выражения в официальных документах.

«Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям», – передает РИА «Новости» со ссылкой на информационное письмо комиссии.

Отмечается, что присутствие нецензурной брани в судебных актах будет негативно влиять на авторитет правосудия. Требование относится ко всем видам судебных постановлений, которые разрешают спор по существу.

Но есть случаи, когда отразить ненормативную лексику в документах суду необходимо как доказательство, например, при назначении по делу лингвистической экспертизы. Судьи в таких случаях теперь будут использовать  пропуски вместо бранных слов.

«Подобная практика уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия как «флеш правосудие», – отмечает комиссия.

Поводом для заключения комиссии, стало решение, вынесенное одним из арбитражных судов. 



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