Власти выделили средства для выплат на детей малоимущим семьям

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12.12.2021, 6:08, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении почти 14 млрд рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей, информирует пресс-служба кабмина.

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей ввели по инициативе президента с 1 июля. Получать их могут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это примерно пять с половиной тысяч рублей в месяц.

Напомним, 14 октября президент Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском женском форуме пообещал, что власти продолжат совершенствовать систему поддержки семей с детьми. 19 октября Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет, а также документ о выделении 5,9 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей.



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