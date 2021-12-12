 

В Раде осудили Зеленского за слова о возможном референдуме по Донбассу

12.12.2021, 6:08, Новости дня
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными, сообщила депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун.

Совсун сказала, что ее партия «относится к предложению», озвученному Зеленским, «крайне негативно», оно «совершенно безответственно». По ее словам, за время президентства Зеленский «не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса» в регионе, были только «разрозненные идеи».

«Прямые переговоры без возможности даже создания переговорной позиции. Но никакой конкретной стратегии он не презентовал ни украинскому народу, ни нашим международным партнерам», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом РФ Владимиром Путиным.



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