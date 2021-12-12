Умер бывший начальник ГРУ Генштаба

Бывший начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ генерал-полковник Федор Ладыгин умер после продолжительной болезни, сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Федор Иванович скончался на 84-м году после продолжительной болезни», – приводит ТАСС слова Ладыгина.

Военачальник будет похоронен на федеральном военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Федор Ладыгин родился 10 марта 1937 года в Корочанском районе Белгородской области. В 1959 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, а позднее окончил Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генерального штаба ВС СССР, передает РИА «Новости».

Отмечается, что за свою военную карьеру Ладыгин служил в строевых частях, в НИИ РВСН, а также в ЦНИИ Минобороны СССР. В 1973 году перешел в ГРУ, которое затем возглавил в сентябре 1992 года. Руководил управлением до мая 1997 года.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Красной Звезды, «За службу в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней.