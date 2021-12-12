В США сочли действия Байдена выигрышными для РФ и Китая

Слабость американского президента Джо Байдена ведет к катастрофе во внешней политике США и играет на руку «плохим парням» типа РФ и Китая, сообщил сенатор от штата Техас Тед Круз телеканалу Fox News.

По его мнению, американцы еще долго будут ощущать последствия «позорного» бегства из Афганистана, которое продемонстрировало противникам Штатов неспособность дать им отпор. «Мы видим, как плохие парни типа России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже <…> они не верят, что президент США что-либо предпримет», – передает РИА «Новости» его слова.

Круз выразил уверенность, что якобы планируемое Россией нападение на Украину стало возможным благодаря капитуляции Джо Байдена перед Владимиром Путиным. Прежде всего речь идет об отмене санкций против проекта «Северный поток – 2». По его словам, главе Белого дома придется извиняться перед Украиной за то, что США их предали.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. США утверждают, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.