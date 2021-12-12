 

Косачев подчеркнул право РФ защищать граждан от военной агрессии

12.12.2021, 5:24, Новости дня
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Комментируя ситуацию в Донбассе, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что у РФ есть право на защиту гражданского населения от военной агрессии.

Косачев заявил, что РФ «вне всякого сомнения имеет право защищать» своих граждан и «в принципе имеет право защищать гражданское население от военной агрессии». Вице-спикер Совфеда сказал, что хотел бы ошибаться, но у него «очень нехорошие предчувствия», связанные с «тем, что будет происходить на Юго-Востоке Украины со стороны Киева и тех, кто за Киевом стоит», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Напомним, в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Высказываются опасения, что идет подготовка крупной провокации со стороны Киева в Донбассе. Официальный Киев ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.



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