Мнение: Шлагбаум Зеленского

Шлагбаум Зеленского

После недавнего звонка Байдена, где тот уведомил Зеленского об итогах переговорах с Путиным и консультаций с европейскими сателлитами США, Зеленский в ходе последующих комментариев разразился заявлением, что на пути Украины в НАТО существует некий шлагбаум, который не получается ни преодолеть, ни обойти. А открывать его почему-то не спешат.

Несколько ранее в окружении Зеленского заявляли, что существуют 3 страны, которые блокируют принятие Украины НАТО внутри альянса. Официально о такой позиции заявляет только Венгрия, которая мотивирует это тем, что Украина проводит дискриминационную политику против венгерского населения западной Украины. Считается, что две другие страны, выступающие против приема Украины в НАТО – это Германия и Франция, которые не хотят открытой вражды с Россией из-за Украины, которая сделает их еще более зависимыми от США.

Так как формально для принятия нового члена НАТО необходимо единогласное решение, то, несмотря на все обещания, де-факто это блок существовал ранее и существует сейчас, хотя, конечно, не является неодолимым. Тут вопрос лишь в тех усилиях, которые должны провернуть США, чтобы подавить внутреннюю европейскую фронду. Но это лишь одна сторона медали. На практике, морковкой членства в ЕС и НАТО можно еще долго махать перед носом украинских ослов, так как отсутствие формального членства Украины в НАТО никак не мешает США и НАТО использовать Украину для борьбы с Россией.

При этом США и НАТО получают все преимущества использования территории Украины в своих целях, но избегают излишних обязательств, например, о применении 5-й статьи устава альянса, которая обязывала бы НАТО вступить в войну с Россией после гипотетической эскалации на Донбассе, которая вовлекла бы в боевые действия части Южного военного округа. А такая эскалация очень быстро привела бы к ядерной войне между Россией и НАТО, о чем недавно намекнул глава Генштаба Герасимов, указав, что в состоянии боеготовности находятся 95% всех ядерных сил РФ, чего вполне достаточно для нанесения неприемлемого ущерба. В текущих условиях прием Украины в НАТО фактически означал бы сооружение ситуации мировой войны из-за Украины, так как для РФ членство Украины в НАТО неприемлемо, а для США и НАТО возникли бы обязательства вступить в войну с Россией.

Поэтому конфликтом продолжают манипулировать, не принимая Украину в НАТО, но продолжая использовать территорию Украины для продвижения инфраструктуры НАТО к границам России, используя регулярные эскалации на Донбассе как предлог для дальнейшего наращивания группировки войск в Восточной Европе в целом и на Украине в частности. Поставки дронов, ПТРК, снайперских винтовок, экипировки, спецсредств, боеприпасов, амуниции и т.п., позволяют поддерживать на долгосрочной основе среднеинтенсивные боевые действия на Донбассе месяцами и годами, достигая цели сохранения войны на Донбассе в качестве перманентного инструмента давлению на Россию, не давая эту войну прекратить.

Кроме того, США резервируют за собой опцию в удобной момент расконсервировать войну на Донбассе до уровня маневренных боевых действий с целью ликвидации ДНР и ЛНР в удобный военный или политический момент. Среднеинтенсивное наращивание присутствия НАТО на Украине и подготовка ВСУ для ведения наступательных действий на Донбассе не оставляют особых сомнений в долгосрочных намерениях НАТО.

Поэтому требования России уважать красные линии и провести деэскалацию подчеркнуто игнорируются, а максимально провокационный курс Украины всячески поддерживается. Для реализации этой стратегии Зеленский особо не важен, также как не важно и членство Украины в НАТО, желаемого США добиваются и без этого членства. Сама же угроза принять Украину в НАТО служит дополнительным инструментом давления на Россию, создавая перманентную стратегическую угрозу, на которую не получается не реагировать.

Не стоит всерьез обсуждать тему каких-то референдумов или новых переговорных форматов – это информационные пшики, которые не слишком далеко ушли от предложений размещать «миротворцев на Донбассе», «передачи границы ОБСЕ» и т.п., что вбрасывалось сначала Порошенко, а затем и Зеленским. За всем этим стоит пустота. Поэтому сначала перестали разговаривать с Порошенко, а потом и с Зеленским ввиду полной бессмысленности этого процесса.

Обсуждать Украину имеет смысл разве что с США. Поэтому предлагаемый в Киеве формат переговоров (альтернативный Минску-2 и Нормандскому формату) США-Украина-Россия заведомо нежизнеспособен, потому что Украина тут лишняя, так как она не субъект, а объект, о котором спорят два субъекта международных отношений. От пафосных фраз Зеленского или какого-нибудь Арестовича с Кулебой в обнимку эта реальность не изменится, так как слова не могут изменить реальное место той или иной страны в мире.

Поэтому и в вопросе вступления в НАТО, которым олигархические кланы кормят «мудрый украинский народ» уже не первое десятилетие, постоянно возникают какие-то «но», которые разрушают конструируемую реальность скорого членства в НАТО и ЕС.

Попытки активизировать эту тему через провокацию на Донбассе, чтобы, прикрываясь воплями о «российской агрессии», форсировать вступление НАТО, входят в некоторое противоречие с целями США, которым интересен долгосрочный управляемый конфликт, но не прямая война США и РФ из-за Украины, которая, очевидно, была бы более чем всем остальным выгодна Китаю.

Если США и устраивает война, то война России и Украины, где потери Украины не принципиальны (территориальные, демографические, экономические), а сама война нужна не для того, чтобы победить Россию на поле боя, а окончательно опустить железный занавес в Европе, лишив европейских фрондеров возможности договариваться с Россией (что подрывает евроатлантическую систему контроля), а также затруднив реализацию китайской инициативы «Один пояс – один путь», которую также должен перерубить новый железный занавес, который США хотят опустить в Восточной Европе.

В этом отношении, если США встанут на курс форсирования подобной войны, то Украина должна хорошо умыться кровью, чтобы новый железный занавес можно было продать всей Европе, подавив сопротивление европейских фрондеров, мечтающих о субъектной внешней и оборонной политике. В этом случае США подрывают отношения ЕС с Россией и Китаем и закрепляют свое господство в Европе еще на определенный период времени. Основные расходы на подобную комбинацию должна будет понести Украина, где шлагбаум на пути Украины НАТО оберегает США от необходимости выполнять некие обязательства, которые вовлекут их в горячую ядерную войну с Россией, что самоубийственно с точки зрения противостояния с Китаем.

Поэтому война будет продолжаться безотносительно того, чего желает или не желает Зеленский, а опция приема в НАТО будет оставаться стратегической угрозой для России, которая имеет на своей границе перманентную кризисную ситуацию, которая в удобный для враждебных России стран момент может быть быстро трансформирована в угрозу прямого столкновения с США и НАТО. И, в отличие от времен прошлой Холодной войны, когда существовала определенная система формальных и неформальных договоренностей о правилах ее ведения, в данном случае никаких правил еще нет, а единственной гарантией для РФ служит лишь ядерная триада, которая создает для США неприемлемые стратегические риски, что и заставляет придерживать шлагбаум на «пути Украины в НАТО» и поддерживать конфликт на Донбассе ниже порога, когда столкновение армий РФ и НАТО станет неминуемым.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/v-mire/shlagbaum-zelenskogo/ – цинк

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